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НовостиПроисшествия22 мая 2023 9:44

На Алтае автомобиль врезался в столб и перевернулся

Водителя госпитализировали
Герман Архаров
Правоохранители проводят проверку по факту этого ДТП

Правоохранители проводят проверку по факту этого ДТП

Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 21 мая недалеко от поселка Сорокино в Алтайском крае произошло ДТП, в результате которого пострадал водитель. Об этом сообщает станция скорой медицинской помощи Бийска.

По предварительным данным, 37-летний мужчина ехал со стороны села Фоминское в направлении поселка Сорокино. В какой-то момент водитель не справился с управлением и вылетел с проезжей части. Автомобиль врезался в железобетонный столб, а затем перевернулся.

В результате аварии водитель получил множественные травмы. В тяжелом состоянии его госпитализировали.

Правоохранители проводят проверку по факту этого ДТП и выясняют все обстоятельства произошедшего.