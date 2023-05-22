На Алтае автомобиль врезался в столб и перевернулся

Правоохранители проводят проверку по факту этого ДТП
Фото: Олег УКЛАДОВ
Вечером 21 мая недалеко от поселка Сорокино в Алтайском крае произошло ДТП, в результате которого пострадал водитель. Об этом сообщает станция скорой медицинской помощи Бийска.
По предварительным данным, 37-летний мужчина ехал со стороны села Фоминское в направлении поселка Сорокино. В какой-то момент водитель не справился с управлением и вылетел с проезжей части. Автомобиль врезался в железобетонный столб, а затем перевернулся.
В результате аварии водитель получил множественные травмы. В тяжелом состоянии его госпитализировали.
Правоохранители проводят проверку по факту этого ДТП и выясняют все обстоятельства произошедшего.