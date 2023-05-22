Еще на одном участке алтайской трассы ограничат движение из-за военных

Автомобилистов просят отнестись к ситуации с пониманием Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 22 мая, на участке одной из дорог в Алтайском крае ограничат движение из-за военных колонн. Об этом сообщает ГИБДД региона.

Движение для всех видов транспорта ограничат на следующем участке:

– с 16 до 19:10 на дороге «населенный пункт Б. Ключи – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – населенный пункт Фирсово – населенный пункт Бобровка – населенный пункт Рассказиха».

Автомобилистов просят отнестись к ситуации с пониманием. В ГИБДД добавили, что могут изменить маршрут и время сопровождения могут быть изменены.

Ранее мы рассказывали о других ограничениях на дорогах 22 мая.