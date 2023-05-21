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НовостиОбщество21 мая 2023 9:58

В Алтайском крае 22 мая перекроют движение из-за военных колонн

Ограничение введут для всех видов транспорта
Вера Березовская
Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке

Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке

Фото: Олег УКЛАДОВ

22 мая в Алтайском крае в связи с движением военных колонн будет ограничено движение на участке трассы. Об этом сообщает краевая Госавтоинспекция.

Ограничение коснется всех видов транспорта. Движение перекроют с 23.55 до 02.30 на автодороге «н.п. Полковниково – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – н.п. Контошино».

Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.