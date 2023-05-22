В Барнауле приступили к монтажу пролета большого путепровода на проспекте Ленина

Фото: Telegram-канал «Мост»

Специалисты приступили к монтажу одного из пролетов большого путепровода на проспекте Ленина в Барнауле. Об этом говорится в Telegram-канале «Мост».

Пролет между первой и второй опорами будет состоять из 8 балок. 21 мая уже смонтировали одну из них. Это сложная процедура: сначала два соединенных на земле блока уложили на одну из опор и временно смонтированную опору. После этого на высоте к ним присоединили третий блок болтовыми соединениями и сваркой.

Как рассказали специалисты, пролет будет готов до конца июня. После этого приступят обустройству монолитной проезжей части.

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