Ты на том берегу, я на этом: уже год Барнаул живет на две стороны

Реконструкция путепровода идет практически без отставания по срокам Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Год назад жизнь многих барнаульцев разделась на «до» и «после»: до моста и после него. Это все о путепроводе на проспекте Ленина в районе Нового рынка. Точнее, о его закрытии. Что же изменилось за этот год? Подробнее - в материале «Комсомолки».

Выделенные полосы

Власти Барнаула придумали непривычную для нашего города схему движения: на нескольких особо сложных участках оборудовали выделенные полосы для общественного транспорта. Суть идеи была проста: автобусы будут проезжать маршрут быстрее, соответственно на работу, учебу или просто по делам можно добираться быстрее, нежели на личном транспорте. А отказ от автомобиля значит меньше пробок.

Идея была хорошая. По итогу, действительно на автобусах добираться стало быстрее. Однако далеко не все с энтузиазмом восприняли идею окончательно поставить свои автомобили на стоянку, ведь особенно жителям спальных районов в час-пик сложно хотя бы просто попасть в автобус. Так что особо меньше пробок не стало.

Вместе с тем, подводя предварительные итоги, власти города приняли решение сохранить «выделенки» и после того, как мост на Новом рынке будет открыт. Об этом на днях заявил заместитель главы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев. Однако есть один нюанс: их оставят, но только там, где это требуется. А именно: на проспекте Строителей и Ленина, а также на улице Челюскинцев.

Трамвайные кольца

Те, кто пользовался трамваями, в этот год действительно стал испытывать определенные трудности. К примеру, если раньше, сев на конечной «Площадь Свободы» можно было спокойно добраться до другого конца города – допустим до «Докучаево», то теперь трамвай первого маршрута доезжает только до ТЦ «Пионер».

Что уж говорить про «микрорайон Восточный» - сейчас до Барнаульского станкостроительного завода электротранспорт не ходит вовсе. Даже пути на проспекте Калинина закатали в асфальт.

Для того чтобы облегчить жизнь пассажирам трамваев и троллейбусов, которым теперь приходится с одной стороны моста на Ленина переходить на другую, придумали тариф «Пересадочный». Воспользоваться им могут владельцы электронных транспортных карт. Если за 100 минут человек успевает пересесть с одного трамвая на другой, то поездка для него обойдется в 30 рублей.

Камеры

Чему не сильно рады автомобилисты, так это росту числа камер фото- и видеофиксации. Теперь они следят за нарушениями в части заезда на полосу с буквой «А» в неположенном месте. За это, кстати, полагается штраф – 1500 рублей.

Появились камеры на проспекте Строителей, а также на нескольких участках проспекта Ленина, на Калинина и улице Челюскинцев.

К концу декабря объект должны сдать Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Новый мост

Работы на мосту продолжаются в целом практически без отставания в графике. Хотя еще полгода назад власти города признавали, что подрядчик отстал на полтора месяца. Оказалось, что почва под новым путепроводом слишком рыхлая и необходимо устранить проблему. Так что некоторое время ушло на что, чтобы найти выход из ситуации.

Сегодня на восьмипролетном путепроводе по проспекту Ленина подрядчик завершил строительство первой и второй опоры. Ведется подготовка к монтажу пролетного строения между ними.

– Сейчас на участке ведется сборка блоков, из которых и будут состоять балки пролета, длина которого составляет 27 метров, - добавляют в мэрии.

После завершения монтажа на эти балки будут укладывать монолитную проезжую часть. Так что до конца ремонта осталось совсем немного. Согласно контракту, сдать объект должны до 30 ноября 2023 года.