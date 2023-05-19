Известный алтайский хирург Юрий Тен получил престижную награду

Юрий Тен
Фото: Олег УКЛАДОВ
Известный барнаульский хирург Юрий Тен получил премию имени Вахтанга Немсадзе. Об этом сообщает минздрав Алтайского края.
Награду вручила Российская ассоциация детских хирургов за успехи в развитии хирургии и большой вклад в воспитание научных кадров.
Юрий Тен – известный хирург, замглавного врача краевого клинического центра охраны материнства и детства
Хирург отметил, что считает, что премию присудили не лично ему, а центру, потому что у него хорошие результаты по всем видам хирургической деятельности.
Ранее мы подробности рассказывали о докторе Тене и операциях, которые он проводил.