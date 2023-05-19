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НовостиОбщество19 мая 2023 8:59

Известный алтайский хирург Юрий Тен получил престижную награду

Об этом сообщает минздрав Алтайского края.
Герман Архаров
Юрий Тен

Юрий Тен

Фото: Олег УКЛАДОВ

Известный барнаульский хирург Юрий Тен получил премию имени Вахтанга Немсадзе. Об этом сообщает минздрав Алтайского края.

Награду вручила Российская ассоциация детских хирургов за успехи в развитии хирургии и большой вклад в воспитание научных кадров.

Юрий Тен – известный хирург, замглавного врача краевого клинического центра охраны материнства и детства

Хирург отметил, что считает, что премию присудили не лично ему, а центру, потому что у него хорошие результаты по всем видам хирургической деятельности.

Ранее мы подробности рассказывали о докторе Тене и операциях, которые он проводил.