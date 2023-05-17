В Алтайском крае в мае пройдет Конгресс предпринимательских объединений

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В Алтайском крае с 19 по 26 мая пройдет Конгресс предпринимательских объединений региона. Организаторами стали краевой союз предпринимателей, региональная торгово-промышленная палата, представительства организаций «ОПОРА России» и «Деловая Россия» и другие объединения.

Форум пройдет уже в девятый раз. Целью традиционного мероприятия станет подведение итогов совместной работы бизнеса и органов власти, а также определение задач на ближайшее время. Кроме того, в рамках форума пройдет пленарное заседание на площадке Центра «Мой бизнес», в котором будут участвовать члены регионального правительства, краевые и муниципальные депутаты, руководители предприятий, предприниматели и представители органов власти.

Как отметил руководитель управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев, стабильное развитие малого и среднего предпринимательства в регионе является важным достижением последних лет. Большую роль в этом деле играет поддержка со стороны края и государства.

- Переход к проектному финансированию мероприятий, позволил увеличить размер государственной поддержки, направляемой на эти цели в несколько раз, - подчеркнул руководитель управления.

В этом году на заседании обсудят привлекательность региона для инвесторов, проблемы в развитии бизнеса, кадровые перспективы, налогообложение и многое другое.

Справка КП

В настоящее время в Алтайском крае выстроена комплексная и многоуровневая система поддержки бизнесменов. Единым органом управления инфраструктурой господдержки является некоммерческая организация «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства» - Центр «Мой бизнес». В состав Фонда входят больше 80 различных объектов. Только за прошлый год в Центре оказали более 21 тысячи информационно-консультационных услуг и провели 826 мероприятий для почти 25 тысяч человек. Господдержку оказываются в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».