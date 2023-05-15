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НовостиОбщество15 мая 2023 9:50

В Барнауле отважный пес Филимон спас своего хозяина от большой беды

Собака залаяла и разбудила мужчину
Александра Сапожкова
Пожар произошел 15 мая

Пожар произошел 15 мая

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Пес по кличке Филимон спас своего хозяина во время пожара в Барнауле, сообщает «Катунь 24».

Напомним, пожар случился 15 мая на улице Промышленной – горели три дома и постройки. Одного из хозяев дома Павла разбудила отважная собачка. Как рассказал мужчина, он спал после ночной смены. И вдруг услышал жуткий лай Филимона. Хозяин подскочил и увидел, что полностью горит крыша его дома. Он тут же схватил документы и пса и выбежал на улицу, где уже все вокруг заволокло дымом.

Мужчина сообщил, что пламя на крышу надуло ветром от соседнего участка.