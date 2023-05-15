Три дома полыхали на улице Промышленной в Барнауле в районе плотной застройки

Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле произошел крупный пожар на улице Промышленной. Сейчас специалисты уже остановили распространение огня, сообщает ГУ МЧС по краю.

По данным ведомства, площадь возгорания составила около 300 квадратных метров, полыхали три дома. На месте происшествия работали силы и средства барнаульского пожарно-спасательного гарнизона.

- Плотная застройка в этом районе и большое количество горючих материалов привели к стремительному развитию пожара. Пострадавших нет, - сказали в МЧС.

Отметим, что клубы черного дыма были хорошо видны из разных точек города, в том числе с пл. Советов. Причина пожара выясняется.