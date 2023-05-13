Синоптики предупреждают о ночных заморозках в Алтайском крае

Также пройдут дожди Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни в Алтайском крае серьезно похолодает. В ночь на 15 мая местами ожидаются заморозки до -5 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр региона.

В ночь на 14 мая будет немного теплее: +3…+8, местами до -2 градусов. В дневные часы прогнозируют +10…+15, по югу местами до +20 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

Добавим, что в Барнауле холоднее всего будет в ночь на 15 мая. Местами не исключены заморозки на почве до -2 градусов.

Ранее мы подробно рассказывали о том, с чем связано это похолодание и как долго оно продлится.