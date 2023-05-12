В Алтайском крае похолодает до -5 градусов

Температура воздуха пойдет на повышение с 17 мая. Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни в Алтайском крае заметно похолодает. Ночью столбики термометров могут опуститься до отметок -5 градусов. Подробнее об этом рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

В субботу, 13 мая, Алтайский край окажется под влиянием северного антициклона, он принесет заток холода. Ночью столбики термометров опустятся до отметок +1…+6, местами до -4 градусов. В дневные часы будет +14…+19 градусов.

– На фоне такой температуры осадков не ожидается. Будет дуть северо-восточный ветер, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с, – отметила синоптик.

В воскресенье, 14 мая, через районы Алтайского края пройдет южный циклон, который принесёт потепление. В ночные часы прогнозируют +3…+8, в северных районах -2…+3 градуса. Днем будет гораздо теплее: +10…+15, по югу местами до +20 градусов.

– Помимо тепла циклон принесет кратковременные дожди различной интенсивности. Наиболее сильные ожидаются в ночь на 14 мая местами в южных районах. Также не исключены грозы. В серверных районах дождь может сопровождаться мокрым снегом, – добавила Людмила Сырых.

В начале новой рабочей недели над районами края вновь установится северный антициклон. Будет преимущественно без осадков, в понедельник, 15 мая, ночью похолодает до 0…+5, местами ожидаются заморозки до -5 градусов. Днем прогнозируют +15…+20 градусов.

В следующие дни ночью в Алтайском крае также не исключены заморозки. Температура воздуха пойдет на повышение только с 17 мая.

В региональном управлении МЧС напомнили, что до 15 мая в Алтайском крае сохраняется чрезвычайная (5 класс), местами высокая пожароопасность.

– Спасатели напоминают жителям края о соблюдении правил пожарной безопасности. В такую погоду брошенный окурок или сожжённый мусор могут перерасти в серьезный пожар, из-за которого могут пострадать люди и имущество, – подчеркнули в ведомстве.