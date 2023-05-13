До +19 градусов ожидается 13 мая в Алтайском крае

В Барнауле в субботу ожидается +14…+16 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 13 мая, в Алтайском крае воздух прогреется до +14…+19 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр региона.

В Алтайском крае будет преимущественно без осадков. Подует северо-восточный ветер, 3-8 м/с, местами не исключены порывы до 14 м/с.

В Барнауле в субботу ожидается +14…+16 градусов. Преимущественно без осадков. Будет дуть северо-восточный ветер, 3-8 м/с.

Ранее синоптики предупреждали о том, что в ближайшие дни по ночам в Алтайском крае ожидаются заморозки. Местами столбики термометров опустятся до отметок -5 градусов.