Под Барнаулом загорелись поля

Пожары в полях под Барнаулом. Скриншот сообщения в паблике vk.com/vkurse22barnaul

В четверг, 11 мая, между Барнаулом и Новоалтайском загорелись поля.

По словам очевидцев, к вечеру огонь стал подбираться к Фирсовой слободе и Новой Грани в Санниково.

– Ветер активно подгоняет пламя, - писали горожане в сообществе «В Курсе 22».

Согласно официальным данным регионального главка МЧС за минувшие сутки в крае ликвидировано 62 пожара, из них только три произошли в жилом секторе.

Спасатели подчеркивают, что в крае сохраняется сухая и жаркая погода.

– Синоптики региона предупреждают о продлении штормового предупреждения: с 11 по 15 мая сохраняется чрезвычайная пожароопасность (5 класс), местами высокая пожароопасность, - добавляют в пресс-службе ведомства.