В Алтайском крае горят поля и леса

Предположительно, возгорания произошли из-за сухой грозы Фото: Анна СЕМИНА

Накануне, 11 мая, в Алтайском крае пожарные боролись с возгораниями полей на территории региона.

Одно из таких возгораний произошло в районе села Вострово (Волчихинский район).

– Пожар произошел, предположительно, из-за разряда сухой грозы. Огонь прошел 0,79 га. В 19:15 местного времени его локализовали, – сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Помимо этого от сухих гроз было зафиксировано 16 очагов пожаров в лесах Новичихинского, Угловского и Егорьевского районов. На тушении работают лесопожарные подразделения и силы МЧС.

Как позже добавили в минприроды края, к тушению лесного пожара в Угловском районе, в частности привлечены силы и средства КАУ «Боровлянский лесхоз» и арендаторы лесных участков.

– Работают 23 единицы техники и 72 пожарных. Угрозы населенным пунктам нет, - добавили в ведомстве.