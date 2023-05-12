В Барнауле убрали скульптуру кота в валенках

Скульптура кота. Фото: предоставлено Николой Питерским

Скульптура Николы Питерского в виде сибирского кота в валенках не просуществовала и одного дня – после жалоб ее убрали.

Напомним, известный и в чем-то эпатажный барнаульский художник Никола Питерский придумал скульптуру кота в валенках, что символизирует Сибирь и холод. Но поза животного еще на стадии обсуждения идеи вызвала много споров. А еще почему-то некоторым не понравилось сердечко на пузике кота, хотя таким образом автор пытался скрыть гендерную принадлежность мохнатого.

И вот накануне скульптуру все же установили у здания №44а по проспекту Ленина. Причем она достаточно хорошо вписалась, но увы, не простояла и одного дня. Администрация района потребовала убрать изваяние, якобы из-за многочисленных жалоб.

По словам Николы Питерского теперь коту будут подбирать новое место обитания. И, кстати, его с радостью готовы принять в барнаульском зоопарке или установить в сквере микрорайона «Времена года».