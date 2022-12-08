Авторы идеи предлагают установить кота в парке на пересечении Ускова-Взлетной. Фото: предоставлено Николой Питерским

Барнаульский художник Никола Питерский устроил очередную культурную провокацию – предложил установить в краевой столице фигурку сибирского кота в валенках, который уже вызвал в сети бурное обсуждение, поделив участников спора на яростное «за» и категорическое «против».

Котиков любят многие, решил автор парковой скульптуры и нарисовал эскиз.

- Вот такую парковую скульптуру «Сибирскому коту» литейный завод готов подарить Барнаулу, - презентует Никола проект на своей странице в интернете. – Она будет из чугуна. Фигуру предлагается поставить в новом сквере на углу Взлетной и Ускова. Рядом расположен микрорайон «Времена года», а в новостройках крайне мало точек притяжения. Этот «усатый сибиряк» мог бы стать узнаваемым символом района. Идею поддержал краевед Данил Дегтярев.

Их общение началось с того, что изначально краевед высказался по поводу монументов, которые установили в Барнауле за последнее время. После этого у художника родилась идея с котом, инициативу поддержал завод. Окончательный вариант опять показали Дегтяреву.

– Думаю, что любители котиков оценят, - говорит он. – Предлагается поставить его в сквере на пересечении улиц Взлетной и Сергея Ускова. Место, на мой взгляд, очень удачное. Ведь в новых районах, застроенных однообразными и безликими коробками, так не хватает ярких запоминающихся объектов! Да и сквер стал бы привлекательнее. В общем, я поддерживаю данную идею. А что думаете вы по поводу данного котика? Украсит ли он наш Барнаул? Сделает ли наш город хотя бы чуть-чуть оригинальнее?

Эскиз скульптуры. Фото: Никола Питерский

Пользователи в сети устроили горячий спор - стоит или не стоит устанавливать кота в Барнауле. Камнем преткновения по большому счету стала одна маленькая деталь – перевернутое сердечко, как назвал ее сам художник. Причем на проекте оно так и подписано. Речь идет о гендерном обозначении пола кота. Хоть она и не проработана детально, но яжматери и сочувствующие им категорически выступили против:

– Идея прекрасная, но поза вызывающая. Найдутся хулиганы, которые этим воспользуются.

– Пошло до невозможности! Просто отвратительно.

– Я думаю, что это пошлятина. Но народ такое любит, будут ходить и гыгыкать. Для чего это?

А вот восторженных отзывов оказалось гораздо больше:

– Хорошая идея! Эта скульптура будет выделяться и привлекать внимание. Узнаваемая кошачья поза, забавные валеночки – мол, даже коты в Сибири и те в валенках ходят. Ну и каждый видит то, что видит. Кто-то уже на этапе обсуждений в полуобморочном состоянии, потом будут ходить мимо скульптуры и кричать: «Срамота!».

– В меру дерзко, красиво. Класс!

– Потереть на удачу в любви или перед свиданием, например.

– Отличная идея!!! У нас в городе очень мало интересных прикольных скульптур. Двумя руками «за».

Авторы кото-идеи добавили, что этот проект будет реализован на собственные средства и никаких вливаний со стороны не требует. Если же большинство отзывов будут положительными, то инициаторы обратятся в администрацию города с просьбой разрешить установку. Сам художник надеется, что его новое творение найдет отклик в сердцах горожан.

– В Калининграде, к примеру, есть семья хомлинов (сказочные человечки или домовые – прим.ред). Они разбросаны по разным частям города и туристы активно передвигаются и пытаются найти все. Было бы интересно, если бы и в Барнауле появилось что-то подобное. Пусть это будут котики.

Хомлин в Калининграде Фото: Анна СЕМИНА

– Возможно, мечты станут реальностью. Не факт, что это будут котики. Но идея такая есть, - признался «Комсомолке» Никола Питерский.

Осталось только барнаульцам самим определить, какие скульптуры они хотят видеть в городе. После бурных предварительных обсуждений и осуждений художник предложил несколько новых вариантов:

- Прикрыть одно место лавровым листом или табличкой «цензура», или вообще кота «кастрировать».

Если же ни один из вариантов не подойдет, то Никола предложит его другому городу. Кстати, все в той же Калининградской области есть город Зеленоградск, символом которого стали кошки и там их любят и почитают в разных ипостасях.

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