Осужденный за смерть матери с ребенком барнаульский таксист обжаловал приговор

Суд по факту резонансного ДТП на Павловском тракте в марте 2023 года Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский таксист, которого осудили за смертельное ДТП на Павловском тракте, обжаловал суровый приговор, сообщает amic.ru. Ранее его признали в виновным в гибели матери и маленького мальчика, и приговорили к лишению свободы в колонии общего режима.

Информация об апелляции появилась на сайте суда. До этого адвокат осужденного Алексей Саламадин заявлял в разговоре с amic.ru, что его подзащитный, скорее всего, будет обжаловать решение суда. Теперь дело рассмотрит Алтайский краевой суд.

Напомним, мужчину осудили за аварию в марте 2022 года. Тогда в результате столкновения нескольких авто погибли женщина и ребенок. Еще один сын женщины получил тяжелые травмы, но выжил.