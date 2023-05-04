Подарки уже начали вручать Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле ветеранам Великой Отечественной войны вручают подарки ко Дню Победы. Об этом пишет мэрия.

Ветеранам дарят праздничный набор для чаепития. Всего в нем семь наименований. Среди них скатерть, сладости и чайный набор. Также вручат открытку с поздравлением.

Всего подарки вручат 1281 труженику тыла и 182 ветеранам, в том числе 40 участникам Великой Отечественной войны, блокадникам и узникам концлагерей.

Ранее мы писали о том, что в Алтайском крае ветеранам ВОВ ко Дню Победы вручат подарочные корзины с продуктами от алтайских производителей.