Алтайским ветеранам вручат губернаторские подарки

Подарки Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В Алтайском крае ветеранам ВОВ ко Дню Победы вручат подарки от губернатора Виктора Томенко. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, подарочные корзины наполнят продуктами от алтайских производителей.

По данным властей, на подарки ветеранам выделено 2,1 млн рублей. Их вручат 475 инвалидам и участникам войны, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", а также бывший несовершеннолетним узникам концлагерей.

В наборы вошли различные продукты: сервелат, консервы, сыры, растительное масло, чай, сладости и другое. Все продукты доставят ветеранам домой.