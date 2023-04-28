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НовостиОбщество28 апреля 2023 10:20

Алтайским ветеранам вручат губернаторские подарки

Их собрали из продуктов краевых производителей
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Подарки

Подарки

Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В Алтайском крае ветеранам ВОВ ко Дню Победы вручат подарки от губернатора Виктора Томенко. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, подарочные корзины наполнят продуктами от алтайских производителей.

По данным властей, на подарки ветеранам выделено 2,1 млн рублей. Их вручат 475 инвалидам и участникам войны, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", а также бывший несовершеннолетним узникам концлагерей.

В наборы вошли различные продукты: сервелат, консервы, сыры, растительное масло, чай, сладости и другое. Все продукты доставят ветеранам домой.