Арбитражный судья из Барнаула пытается оспорить 13 лет «строгача» за коррупцию

Жалобы поступили сразу от четырех лиц Фото: Олег УКЛАДОВ

Судья алтайского арбитража Алексей Городов, которого ранее признали виновным в получении взяток, подал апелляционную жалобу на вынесенный приговор в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом пишет «БФ» со ссылкой на картотеку суда.

Напомним, ранее Центральный районный суд Барнаула приговорил Городова по нескольким эпизодам получения взяток к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 30 млн рублей. Теперь это решение пытаются оспорить. Причем жалобы поступили сразу от четырех лиц: самого Городова, его адвоката, прокуратуры и некого иного лица.

Отметим, что Городов так и не признал свою вину в инкриминируемых деяниях.