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НовостиОбщество27 апреля 2023 3:50

Арбитражный судья из Барнаула пытается оспорить 13 лет «строгача» за коррупцию

Алексей Городов подал жалобу на решение Центрального районного суда Барнаула.
Вера Березовская
Жалобы поступили сразу от четырех лиц

Жалобы поступили сразу от четырех лиц

Фото: Олег УКЛАДОВ

Судья алтайского арбитража Алексей Городов, которого ранее признали виновным в получении взяток, подал апелляционную жалобу на вынесенный приговор в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом пишет «БФ» со ссылкой на картотеку суда.

Напомним, ранее Центральный районный суд Барнаула приговорил Городова по нескольким эпизодам получения взяток к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 30 млн рублей. Теперь это решение пытаются оспорить. Причем жалобы поступили сразу от четырех лиц: самого Городова, его адвоката, прокуратуры и некого иного лица.

Отметим, что Городов так и не признал свою вину в инкриминируемых деяниях.