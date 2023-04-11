В Алтайском крае судью приговорили к 13 годам колонии за получение взяток на сумму 4,5 млн рублей

Во время расследования уголовного дела судья вину в содеянном отрицал Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Судья Арбитражного суда Алтайского края Алексей Городов признан виновным в получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщают пресс-службы регионального СК и прокуратуры.

Следствие и суд установили, что Городов в период с 2010 по 2017 годы за вознаграждения принимал по делам о банкротстве выгодные решения в интересах одной из сторон. Доказано шесть эпизодов получения взяток на общую сумму 4,5 млн рублей.

В материалах дела фигурирует бизнесмен Алексей Долгов. За нужные ему решения по делам о банкротствах Городов, по данным следствия, получал по 500 тысяч рублей. Всего арбитражный судья получил 2 млн рублей. Взяткой следователи посчитали и продажу Городову автомобиля Toyota Land Cruiser Prado 120 по заниженной стоимости.

- Кроме того за принятие решения об отказе удовлетворить заявления конкурсных управляющих по двум арбитражным делам, касающимся объекта недвижимости, Городов получил от предпринимателя через посредника взятку частями на общую сумму 2,5 млн рублей, что является особо крупным размером, - рассказали в СК.

Во время расследования уголовного дела судья вину в содеянном отрицал, несмотря на указывающие вину показания многочисленных свидетелей и результаты экспертиз.

Суд приговорил Алексей Городова к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также он должен выплатить штраф в размере 30 млн рублей.

- Также суд конфисковал в доход государства денежные средства, соответствующие сумме взяток, - добавили в краевой прокуратуре.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, ранее к 7 годам лишения свободы за коррупцию приговорили двух судей краевого арбитражного суда: Руслана Тэрри, который вину признал частично, и Владислава Колесникова, он вину признал полностью.

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