Барнаульцы пожаловались на необъемную лужу у кладбища

Лужа у Булыгинского кладбища. Скриншот поста ТГ-канала "В курсе 22"

Жители Барнаула пожаловались в социальных сетях на бескрайнюю лужу у одного из старейших кладбищ города.

Об этом рассказала подписчица ТГ-канала «В Курсе 22». Женщина возмущена тем, что администрация города никак, по ее мнению, не готовится к Родительскому дню.

– А на булыгинское кладбище как попасть? Огромные ямы, заполненные водой по улице Чернышевского. Даже на своей машине проблемно попасть, не говоря о доставке людей, - возмущается она.

Судя по опубликованным в посте снимкам, претензии не безосновательны. На дороге действительно огромная лужа, которую, кажется, обойти нельзя – с одной стороны грязь, в другой лед, на котором можно поскользнуться и упасть в лужу.

Напомним, ранее администрация Барнаула опубликовала расписание движение общественного транспорта в Родительский день. Бесплатной организованной доставки на Булыгинское кладбище не планируется.