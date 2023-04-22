Появилось расписание движения общественного транспорта в Родительский день в Барнауле

Автобусы начнут ездить с 7 утра Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле утвердили график движения общественного транспорта к городским кладбищам в Родительский день, 25 апреля. Об этом сообщает мэрия.

Всего в Родительский день будет задействовано 40 автобусов и 12 трамвайных вагонов. Бесплатная доставка будет организована к пяти кладбищам:

- Новомихайловское;

- Черницкое;

- Власихинское;

- Гоньбинское;

- Затонское.

- Представители транспортных предприятий проинформировали, что все необходимые автобусы подготовлены, с водительским составом проведен инструктаж, - подчеркнули в мэрии.

Маршруты организованы именно по тем направлениям, которые являются наиболее массовыми для посещения горожанами в этот день.

Автобусы начнут ездить с 7 утра до 18 часов, а в случае необходимости предусмотрены дежурные автобусы для возможности уехать в более позднее время с кладбищ.

На Новомихайловское кладбище будет ходить 20 автобусов большого класса по маршруту ост. «мкр.Урожайный – Новомихайловское кладбище» с интервалом движения 5 минут.

Доставка граждан на Власихинское кладбище будет обеспечена 7 автобусами малого класса по маршруту «пл.Текстильщиков – Власихинское кладбище». Время отправления – каждые 7 минут. Кроме того, предусмотрено движение 2 трамвайных вагонов по маршруту «Депо №3 – ул. А.Петрова» с интервалом 12 минут.

На Гоньбинское кладбище жители смогут бесплатно уехать от гипермаркета «Алтай». Отправление автобусов предусмотрено каждые полчаса. Работать будет 2 автобуса среднего класса.

Автобус на Затонское кладбище будет ходить раз в час от конечного остановочного пункта «мкр.Затон»

Добавим, что из городского бюджета дополнительно выделили 1,4 млн рублей. Соответствующая сумма предусмотрена на заключение договоров с перевозчиками.