Еще четыре трамвая обновят в Барнауле

Вместо педалей на всех вагонах установят ручной контроллер Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский «Горэлектротранс» продолжает обновление трамваев. В этом году проведут капитальный ремонт еще четырех, сообщили в мэрии.

В вагонах заменят пассажирские сидения, обшивку салона, электрооборудование. Одной из особенностей модернизированных вагонов станет новая транзисторная система управления, которая позволит сэкономить до 40% электроэнергии.

Новшества коснутся и принципов управления – вместо педалей на всех вагонах установят ручной контроллер. На предприятии отметили, что это потребовало для некоторых водителей дополнительной стажировки.

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