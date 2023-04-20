Стали известны подробности ДТП с трамваем, который серьезно смял такси с пассажиркой в Барнауле

45- летний таксист не уступил дорогу трамваю. Скриншот поста «Инцидент–Барнаул»

20 апреля около восьми утра в Барнауле на пересечении Ленина и Аносова трамвай протаранил такси. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, автомобиль «Ниссан Террано» выехал на рельсы с парковки от ДК Котельщиков. При этом 45- летний таксист не уступил дорогу трамваю, который в это время под управлением 44 летней женщины двигался на зеленый свет светофора.

В результате ДТП водитель автомобиля Ниссан с травмами госпитализирован в больницу Скорой медицинской помощи. 40-летней пассажирке такси также была оказана мед помощь, она не госпитализирована.

Обсуждая ДТП в соцсетях, барнаульцы вспоминают другие случаи неприятных встреч на рельсах. К примеру, 12 апреля на пересечении проспектов Ленина и Космонавтов в Барнауле столкнулись трамвай и легковой автомобиль, к счастью, обошлось без жертв.

«Вчера, 19 апреля едем с сыном в такси, на переезде Балтийская-Попова так же трамвай прям вплотную подъехал к машине и сигналит. А куда водителю деваться? Сзади машины, впереди машины! Прям два сантиметра до машины оставалось от этой палки впереди трамвая, страшно», - поделилась одна из горожанок в сообществе «Инцидент–Барнаул».

«Работала какое то время на трамвае кондуктором и видела, как все эти маршрутки или просто частные авто лезли прямо под трамвай, не соблюдая никаких правил, хотя, они по правилам должны уступать общественному транспорту проезд, но торопятся», - возмущается другая женщина.

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