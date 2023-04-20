Матроса дважды задерживала полиция Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульского матроса приговорили к 9 годам колонии за уклонение от военной службы. Об этом сообщают Telegram-канале 2-го Восточного окружного военного суда.

– Военнослужащий 31 октября 2022 года без уважительных причин не явился на службу. 1 декабря он задержан сотрудниками полиции и доставлен в военную комендатуру. Однако 15 декабря матрос вновь не явился на службу, – рассказали в суде.

31 января матроса вновь задержали сотрудники полиции. В итоге Барнаульский гарнизонный военный суд назначил мужчине наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии общего режима

На сегодняшний день приговор в законную силу не вступил.