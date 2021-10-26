На Алтае мужчина предстанет перед судом за уклонение от военной службы

Преступление предусмотрено ч. 1 ст. 328 УК РФ. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае завершили уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Заринского района, который уклонялся от службы в армии, сообщает региональный Следком. Преступление предусмотрено ч.1 ст. 328 УК РФ.

В ходе следствия установили, что медицинская комиссия молодого человека признала годным к прохождению военной службы, но мужчина умышленно уклонился от призыва.

- С марта по июль 2021 года получив несколько повесток для отправки к месту несения воинской службы, он не явился в военный комиссариат, - пишут в ведомстве.

Парень признал свою вину. Уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу.

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