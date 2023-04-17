Движение на трассе от Змеиногорска до Рубцовска восстановили

В крае отмечается снег, мокрый снег, гололед и сильный ветер Фото: Олег УКЛАДОВ

Днем 17 апреля в Алтайском крае возобновили движение по трассе К-03 от Змеиногорска до Рубцовска.

Как уточнили в ФКУ Упрдор «Алтай», движение открыто для всех видов транспорта. А вот трасса А-322 от Алейска до границы с Республикой Казахстан (123-337 км) до сих пор закрыта для всех.

– Причина - на дорогах слабая видимость, местами гололедица, - пояснили в ведомстве.

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