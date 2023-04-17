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НовостиОбщество17 апреля 2023 1:50

Мокрый снег ожидается в Барнауле 17 марта 2023 года

Температура будет достаточно прохладной
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Потепление на этой неделе можно ожидать ближе к выходным

Потепление на этой неделе можно ожидать ближе к выходным

Фото: Олег УКЛАДОВ

Новая рабочая неделя в Барнауле может начаться не с самой приятной погоды – похолодания и мокрого снега.

По данным алтайских синоптиков 17 апреля в Барнауле ожидается временами снег, мокрый снег. Утром на дорогах гололедица. Днем температура не поднимется выше +1 градуса, что возможно, будет ощущаться гораздо ниже, так как южный ветер перейдет в северный.

Такая неустойчивая погода продлится несколько дней, а вот далее начнется потепление. Есть большая вероятность того, что следующие выходные будут заметно теплее.