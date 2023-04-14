Фура сбила жительницу Барнаула на пешеходном переходе

Полицейские проводят проверку
Фото: Олег УКЛАДОВ
В четверг, 13 апреля, в Барнауле фура сбила женщину на пешеходном переходе. Пострадавшую госпитализировали, пишет региональное управление МВД.
Авария произошла на улице Челюскинцев, №47. По данным ГИБДД, водитель фуры Scania с полуприцепом Krone сбил женщину 1955 года рождения. Жительница краевой столицы переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП женщина получила телесные повреждения. Пострадавшую доставили в горбольницу №1, госпитализировали.
Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП.
Ранее мы рассказывали о том, как в Барнауле помогают пострадавшим в ДТП.
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