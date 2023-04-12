Алтайский врач рассказал, какие травмы чаще всего получают пострадавшие в ДТП

Жителей региона призывают соблюдать ПДД Фото: Герман Архаров

С начала этого года только в БСМП в Барнауле доставили 88 пострадавших в авариях. Подробнее о травмах, которые люди чаще всего получают в результате ДТП, рассказал Андрей Меньшиков, врач травматолог-ортопед отделения тяжелой сочетанной травмы краевой клинической больницы скорой медицинской помощи.

С приходом весны в Алтайском крае традиционно увеличивается количество ДТП, потому что на дороги выезжают мотоциклисты, велосипедисты, а также люди на самокатах. В отличие от автомобилистов они могут получить более серьезные травмы даже в случае небольшой аварии. Достаточно падения на скорости 10-20 км/ч, чтобы сломать руку или ногу, а в случае отсутствия защитного мотошлема – получить черепно-мозговую травму.

До 70% пациентов отделения тяжелой сочетанной травмы БСМП – это пострадавшие в ДТП. Всего в прошлом году в медучреждение доставили 532 человека после аварий, а за три месяца 2023 года за помощью обратились 88 таких пациентов.

– Люди получают различные травмы. Начиная от легких ушибов и сотрясений головного мозга, заканчивая тяжелыми травмами с повреждениями разных областей тела. Часть пациентов до нас даже не добирается, на дорогах происходят и летальные исходы, – отметил Андрей Меньшиков.

Он добавил, что среди наиболее частых повреждений в авариях – черепно-мозговые. Затем идут различные переломы: от пальцев до бедер, предплечий и других участков тела. Также страдает грудная клетка и внутренние органы. Кроме того, в зоне риска таз, если речь идет о столкновении автомобилей.

– Практически всех пациентов мы ставим на ноги, – говорит Андрей Александрович. – Современные методы способствуют тому, что даже после длительного лечения и реабилитации люди возвращаются к обычному образу жизни. За последнее десятилетие медицина шагнула далеко вперед. Используем конструкции, которые не требуют дополнительной мобилизации. Человек после остеосинтеза при отсутствии противопоказаний уже на следующий день может начинать сидеть и даже ходить.

Травматолог-ортопед отметил, что каждый человек требует индивидуального подхода. Не так давно в БСПМ оказали помощь пациенту, у которого было множество серьезных травм: сломаны оба плеча и предплечья, бедра, голени. В течение двух месяцев пострадавший проходил лечение и реабилитацию и в итоге смог уйти домой самостоятельно. Мужчина пострадал в серьезном ДТП, когда автомобиль перевернулся.

Андрей Меньшиков призвал автомобилистов и пешеходов соблюдать ПДД, а также быть особенно внимательными на дорогах.

Справка КП

Отделение БСМП является краевым центром тяжелой сочетанной травмы и находится в постоянной готовности к оказанию неотложной специализированной помощи при массовом поступлении пострадавших в случае «ЧС». Здесь круглосуточно оказывается экстренная специализированная и высокотехнологичная медицинская помощь.

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