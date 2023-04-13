В Барнауле ищут подрядчика для сноса дома с разрушающейся стеной

Дом построен в 1949 году Фото: Прокуратура Алтайского края

В Барнауле власти ищут подрядчика, который снесет дом по адресу пр. Ленина, 133. По данным amic.ru, демонтаж здания обойдется почти в три млн рублей.

Администрация объявила тендер. Согласно заданию, нужно будет демонтировать двухэтажку, которую признали аварийной в 2022 году. Весной этой года фасад начал разрушаться.

Дом построен в 1949 году из кирпича и шлакобетонных блоков. На время работ по сносу здание огородят забором высотой не менее 2,2 метра. Кроме того, нужно будет охранять площадку. Деревья на территории, согласно контракту, должны сохранить. На все работы отведен месяц, победителя тендера объявят уже 21 апреля.