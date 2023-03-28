В Барнауле отвалилась часть кирпичной кладки фасада жилого дома

Обрушение фасада в Барнауле Фото: Прокуратура Алтайского края

Прокуратура начала проверку по факту обрушения части кирпичной кладки фасада жилого дома в Барнауле.

По данным ведомства, инцидент произошел 28 марта. Обрушилась кирпичная кладка дома №133 по проспекту Ленина. Это старое двухэтажное строение, на первом этаже которого преимущественно располагаются помещения коммерческого назначения, а на втором – жилые квартиры. Причем отслоение произошло как раз сразу под кровлей, между двумя окнами.

– С учетом того, что в доме проживают граждане, по поручению прокурора Алтайского края Антона Германа на место происшествия выехал прокурор Железнодорожного района города Барнаула Владимир Елизаров, - сообщают в ведомстве.

Специалисты должны будут дать ответ на вопрос о том, насколько качественно выполнялись обязанности по содержанию имущества, а также предпринять всевозможные меры, направленные на защиту прав и интересов жильцов.