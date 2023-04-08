Клещи покусали четырех жителей Алтайского края

Среди пострадавших трое детей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае начался сезон активности клещей. В поликлиники уже обратились несколько человек. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону

Всего от присасывания клещей пострадали 4 жителя региона из Благовещенского, Краснощековского, Рубцовского районов и Барнаула. Среди них трое детей в возрасте до 14 лет.

- Всем подлежащим детям введен иммуноглобулин, установлено медицинское наблюдение, - подчеркнули ведомстве.

Напомним, клещи являются переносчиками различных инфекционных заболеваний, среди которых клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), эрлихиоз, анаплазмоз и другие. Жителям региона советуют пройти вакцинацию.