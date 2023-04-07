Алтайские эксперты рассказали, как проявляется клещевой энцефалит

Клещи являются переносчиками различных инфекционных заболеваний Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае проснулись клещи, несколько жителей региона уже пострадали от присасываний. О том, чем опасны кровососы и как можно защитить себя, на пресс-конференции рассказали Ирина Переладова, главный эпидемиолог региона и Елена Черкашина, главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по краю.

Какие болезни переносят кровососы?

Членистоногие являются переносчиками различных инфекционных заболеваний, среди которых клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), эрлихиоз, анаплазмоз и другие. В случае заражения клещевым энцефалитом болезнь начинается остро, сопровождается ознобом, сильной головной болью, а также резким подъемом температуры до 38-39 градусов, тошнотой, рвотой. Кроме того, беспокоят мышечные боли.

– Есть два самых серьезных заболевания – энцефалит и клещевой боррелиоз, – объясняет Ирина Переладова. – Они создают опасность не только заражения, но и развития тяжелых осложнений вплоть до инвалидизации. В редких случаях (в раз в 3-5 лет) мы регистрируем случае летальных исходов. Они всегда связаны с халатным отношением самого человека к себе. Это не то что несвоевременное оказание помощи, а не обращение к медикам.

В управлении Роспотребнадзора по Республике Алтай добавили, что обычно в июле начинается подъем заболеваемости сибирским клещевым тифом, связанный с активностью нимф (неполовозрелой стадии клещей, которые выглядят как очень маленькие клещи – 1 мм). Присасывание нимф бывает кратковременным и безболезненным, однако все равно происходит заражение.

Что делать, если укусил клещ?

Если вы заметили на себе клеща, то следует оперативно обращаться за медицинской помощью в поликлинику по месту жительства для решения вопроса о необходимости введения иммуноглобулина.

– Врач сможет удалить клеща, назначит адекватное лечение, человек будет под наблюдением. В клещах, которые обитают в Алтайском крае, выявляют не только вирус клещевого энцефалита, но и другие возбудители. В связи с этим важно обращаться к медикам, – отметила Елена Черкашина.

После удаления клеща его сдают на анализ, чтобы выяснить, был ли он заражен. При выявлении инфекций, пациента направляют к врачу, который уже назначает все необходимое лечение, например, антибактериальную терапию в случае боррелиоза.

Эксперты подчеркнули, что заразиться инфекциями можно не только в случае присасывания клеща, но и, если случайно съесть зараженного кровососа (он может сидеть на колбе или папоротнике), а также выпить молоко животного, которого укусило членистоногое. Медики призывают жителей региона быть внимательными.

Напомним, ранее мы писали о том, что наиболее эффективная защита от клещей – это вакцинация. Бесплатно поставить прививку от энцефалита могут дети в возрасте с трех лет, проживающие на территориях с высоким риском заражения. В крае и республике к ним относят все районы. Взрослое же могут поставить вакцину за деньги.

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