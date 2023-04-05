В Барнауле на улице устанавливают садово-парковые диваны

Зимой часть скамеек увозят на хранение Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле начали установку садово-парковых диванов, урн, малых архитектурных форм в скверах, парках и аллеях. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С началом весны преображается аллея по проспекту Ленина. Туда уже вывезли более 40 скамеек. Также лавочки, урны и малые архитектурные формы вновь поставят на набережной, площади Мира, в сквере Химиков, на Ленинградской аллее, улицах Георгия Исакова, Молодежной, Профинтерна и многих других участках.

В дорожном комитете поясняют, что зимой часть скамеек увозят на хранение. Это позволяет продлить срок их службы и дает возможность проехать снегоуборочной техники.

Напомним, ранее подрядчики рассказали, когда начнется благоустройство парков Барнаула. Предполагается, что работы будут проводить без ограничения посещений.