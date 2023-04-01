Подрядчики рассказали, когда начнется благоустройство парков Барнаула

Совещание в администрации города Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В администрации Барнаула состоялось совещание с участием подрядчиков, представителей городских парков и специалистов профильных комитетов. Они обсудили время начала работ по благоустройству зон отдыха.

Согласно результатам конкурса, в парке «Изумрудный» работы будут проводить специалисты компании ООО «ВИАРУМ», в «Центральном» и «Юбилейном» - ООО «Рустрой».

Предполагается, что благоустройство будут проводить без ограничения посещений. Так в «Изумрудном» планируют проводить освещение, монтировать новое ограждение и реставрировать входные группы, а также в этом году там построят амфитеатр и продолжат прокладывать пешеходные дорожки, обустроят парковки. На весь этот фронт работ сформированы бригады. Они будут действовать параллельно, так, чтобы сдать объект быстрее. А начнут ремонт в конце апреля.

В «Юбилейном» бригады рабочих появятся только после того, как окончательно сойдет снег и просохнет почва. Это обязательное условие, так как в парке будут прокладывать пешеходные и велодорожки, а также займутся озеленением.

В парке «Центральном» главное условие – не ограничивать его работу, тем более, что на майские праздники он активно задействован. После согласованиях всех мероприятий с рабочими, они начнут замену дорожек и т.д.