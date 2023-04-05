В Барнауле с 15 апреля запустят дачные автобусы

Уже определены подрядчики, которые будут выполнять перевозки Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле с 15 апреля планируют запустить дачные автобусы об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Уже определены подрядчики, которые будут выполнять перевозки. Всего в текущем дачном сезоне будут работать 14 маршрутов: №23, 111, 112, 112т, 113к, 114, 118, 118э, 119, 119ш, 124, 124к, 125, 151.

В дорожном комитете напоминают, что с этого года стоимость проезда по всем городским маршрутам общественного транспорта стала единой и составляет 30 рублей, при этом действуют льготы.

Ориентировочно дачные автобусы будут курсировать до середины октября.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алтайский край до конца мая поставят до конца мая. Как пишет региональный Минтранс, смещение сроков связано с введением санкций против изготовителя.