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НовостиЭкономика4 апреля 2023 2:49

10 новых трамваев поставят на Алтай до конца мая

Поставщик сообщил о задержке
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Фото: Минтранс АК

Фото: Минтранс АК

Новые трамваи поставят в Алтайский край до конца мая. Как пишет региональный Минтранс, смещение сроков связано с введением санкций против изготовителя.

О санкционной политике против ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» сообщил поставщик ООО «Автотехкомплект». Из-за долгой поставки деталей для трамвайных вагонов сроки сместились. В настоящее время начнётся отгрузка готовых вагонов, их докомплектуют.

Вопросы по задержке уже решают в рамках законодательства. Минтранс взаимодействует с поставщиком и контролирует ситуацию.