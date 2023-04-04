10 новых трамваев поставят на Алтай до конца мая

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Новые трамваи поставят в Алтайский край до конца мая. Как пишет региональный Минтранс, смещение сроков связано с введением санкций против изготовителя.

О санкционной политике против ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» сообщил поставщик ООО «Автотехкомплект». Из-за долгой поставки деталей для трамвайных вагонов сроки сместились. В настоящее время начнётся отгрузка готовых вагонов, их докомплектуют.

Вопросы по задержке уже решают в рамках законодательства. Минтранс взаимодействует с поставщиком и контролирует ситуацию.