Женщину с ребенком сбили в Барнауле

По факту ДТП проводится проверка
Фото: Олег УКЛАДОВ
В пятницу вечером, 31 марта, в Барнауле сбили женщину с ребенком.
По предварительным данным полиции, ДТП произошло на улице Малахова, в районе пересечения с Сухэ-Батора. 30-летний водитель на Kia Sportage при повороте направо на разрешающий сигнал светофора сбил 39-летнюю женщину с семилетним ребенком. Они также переходили дорогу на «зеленый».
Женщина получила ушибы правой голени, коленного сустава. У ее ребенка ушиб правой стопы. Госпитализация пострадавшим не понадобилась.
По факту аварии проводится проверка.
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