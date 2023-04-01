Женщину с ребенком сбили в Барнауле

По факту ДТП проводится проверка Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу вечером, 31 марта, в Барнауле сбили женщину с ребенком.

По предварительным данным полиции, ДТП произошло на улице Малахова, в районе пересечения с Сухэ-Батора. 30-летний водитель на Kia Sportage при повороте направо на разрешающий сигнал светофора сбил 39-летнюю женщину с семилетним ребенком. Они также переходили дорогу на «зеленый».

Женщина получила ушибы правой голени, коленного сустава. У ее ребенка ушиб правой стопы. Госпитализация пострадавшим не понадобилась.

По факту аварии проводится проверка.

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