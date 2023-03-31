В Барнауле автобус №104 столкнулся с 4 автомобилями, а после врезался в забор

Водитель получил травмы Фото: ГИБДД Барнаула

31 марта в Барнауле произошла массовая авария с участием автобуса и четырех автомобилей. Подробности рассказали в отделении пропаганды городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло в 14.20 на Змеиногорском тракте в районе дома №49. Предварительно установлено, что водитель автобуса маршрута №104 выехал на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя автомобилями. После он врезался в забор.

– По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются, - рассказали в ГИБДД,

Никто из пассажиров не пострадал. Водитель получил небольшие телесные травмы.