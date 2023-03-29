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НовостиОбщество29 марта 2023 11:00

Скончался бывший главный редактор «Алтайской правды»

Александр Козлов ушел из жизни 29 марта
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Фото: Андрей Каспришин, «Алтайская правда»

Фото: Андрей Каспришин, «Алтайская правда»

В среду, 29 марта, стало известно о смерти бывшего главного редактора газеты «Алтайская правда». О кончине Александра Козлова сообщили его коллеги.

Как пишет «Алтайская правда», Александр Федорович работал в издании семь лет.

- С его приходом были улучшены условия работы журналистов, отремонтированы помещения редакции, приобретено новое печатное оборудование для издательского отдела редакции и фототехника для отдела фотоиллюстраций, - отмечает редакция.

«Комсомольская правда»-Барнаул» выражает соболезнования семье и близким Александра Федоровича.