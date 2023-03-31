Это необходимо для сохранения и воспроизводства водных биологических ресурсов Фото: Олег УКЛАДОВ

С 20 апреля в Алтайском крае начнет действовать нерестовый запрет на ловлю рыбы. Об этом предупреждают в региональном министерстве природы.

Установлены конкретные сроки, когда в крае нельзя рыбачить и на каких водоемах. Так, с 20 апреля по 20 мая нельзя ловить рыбу в Оби с притоками и пойменными водными объектами. С 25 апреля по 25 мая запрет распространяется на территории озер Алтайского края, а также копанцев, соединяющих озера с полоями. С 25 апреля по 10 июня запрещено рыбачить в Новосибирском водохранилище в административных границах Алтайского края.

Любителям рыбной ловли также напоминают, что с 10 апреля по 15 июля запрещено ловить рыбу в реках Песчаная, Ануй, Чарыш, Алей, Чумыш от устьев вверх по течению на протяжении 15 км, а с 15 октября по 10 июня на зимовальных ямах.

Такие ограничения вводятся каждый год. В Минприроды поясняют, что это необходимо для сохранения и воспроизводства водных биологических ресурсов, а также усиления охраны весенне-нерестующих видов рыб. В это время промышленное рыболовство под запретом.