На Алтае браконьер заплатит 1 млн рублей за ловлю краснокнижной рыбы

Фото: Объединенная пресс-служба Росрыболовства

В Алтайском крае рыбоохрана задержала браконьера. Он поймал краснокнижных осетров, сообщили в пресс-службе Рыболовства. Он должен будет возместить ущерб.

Житель Камня-на-Оби ловил запрещенным орудием рыбу. В сети помимо судаков, щуки, лещей и налимов угодили два сибирских осетра. Ущерб от незаконной добычи составил 999 491 рубль.

- Материалы для возбуждения уголовного дела направлены в МО МВД России Каменский для принятия правового решения, - отметили в пресс-центре ведомства.