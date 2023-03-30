Алтайский бухгалтер выиграла 2 млн рублей в лотерею на автомобиль

Юлия Демчик. Фото: «Русского лото»

Бухгалтер из Алтайского края Юлия Демчик выиграла 2 млн рублей на автомобиль , сообщает пресс-служба «Русского лото».

- Я не знала правила лотереи, поэтому, когда на экране высветился приз, была в растерянности. Кстати, я обратила внимание, что в билете преобладают числа, которые часто встречаются мне по жизни: например, знаменательные для меня даты или дни рождения близких, - говорит победительница.

Билет ей подарили знакомые. Выигрыш женщина оформила в денежном эквиваленте, чтобы позже решить, как им распорядиться.

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Известно, что оба счастливчика купили лотерейные билеты «Мечталлиона» «Национальной Лотереи» за 100 рублей. Один победитель купил билет в Барнауле, а другой - в селе Локоть (подробнее)