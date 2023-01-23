Один победитель купил билет в Барнауле, а другой - в селе Локоть Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае двое жителей выиграли по миллиону рублей в лотерее. Об этом сообщает пресс-служба Почты России.

Известно, что оба счастливчика купили лотерейные билеты «Мечталлиона» «Национальной Лотереи» за 100 рублей. Один победитель купил билет в Барнауле, а другой - в селе Локоть.

- Всего в Сибири по итогам новогоднего тиража 39 человек, купивших лотерею на почте, получат по миллиону рублей, - уточняет пресс-служба.

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