Один победитель купил билет в Барнауле, а другой - в селе Локоть
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае двое жителей выиграли по миллиону рублей в лотерее. Об этом сообщает пресс-служба Почты России.
Известно, что оба счастливчика купили лотерейные билеты «Мечталлиона» «Национальной Лотереи» за 100 рублей. Один победитель купил билет в Барнауле, а другой - в селе Локоть.
- Всего в Сибири по итогам новогоднего тиража 39 человек, купивших лотерею на почте, получат по миллиону рублей, - уточняет пресс-служба.
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