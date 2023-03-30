Молодой барнаулец по дороге из пивбара разозлился и разнес три остановки

Мужчина ударил несколько раз ногами павильон, повредив стекло Фото: Олег УКЛАДОВ

21-летний житель Барнаула в нетрезвом состоянии разнес три остановки общественного транспорта. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

В дежурную часть поступило заявление от сотрудника комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи. Он рассказал, что неизвестные повредили павильоны на остановочных пунктах.

Причастным оказался 21-летний молодой человек. По его словам, ночью он возвращался из пивбара в нетрезвом виде, разозлился и ударил несколько раз ногами павильон, повредив стекло.

- Он не остановился на одном павильоне и нанес повреждения еще двум, - рассказали в полиции.

Сейчас по факту проводится проверка, устанавливается сумма ущерба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Опять обострение? Барнаульцы крушат машины, врезаются в конусы на парковке и спят под танком

В барнаульских пабликах 28 марта появилось сразу несколько «буйных» видео, вызвавших бурное обсуждение пользователей (подробнее)