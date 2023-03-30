Молодой барнаулец по дороге из пивбара разозлился и разнес три остановки

Мужчина ударил несколько раз ногами павильон, повредив стекло
Фото: Олег УКЛАДОВ
21-летний житель Барнаула в нетрезвом состоянии разнес три остановки общественного транспорта. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
В дежурную часть поступило заявление от сотрудника комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи. Он рассказал, что неизвестные повредили павильоны на остановочных пунктах.
Причастным оказался 21-летний молодой человек. По его словам, ночью он возвращался из пивбара в нетрезвом виде, разозлился и ударил несколько раз ногами павильон, повредив стекло.
- Он не остановился на одном павильоне и нанес повреждения еще двум, - рассказали в полиции.
Сейчас по факту проводится проверка, устанавливается сумма ущерба.
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