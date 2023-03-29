Опять обострение? Барнаульцы крушат машины, врезаются в конусы на парковке и спят под танком

Неадекватный горожанин бил в стекла автомобилей и сносил зеркала. Скриншот видео «Инцидент Барнаул»

В барнаульских пабликах 28 марта появилось сразу несколько «буйных» видео, вызвавших бурное обсуждение пользователей.

Возле магазина «Марии-РА» на Павловском тракте, 223 водитель «Хендай Солярис», находясь под градусом, газанул на парковке для велосипедов, после чего залетел на бетонные конусы и чуть не задавил мужчину, который садился в другое авто и, к счастью для себя, успел отскочить. Теперь в отношении пьяного «каскадера» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, кроме этого и ему и пассажиру предстоит ответить за неповиновение сотрудникам полиции.

Еще одно вчерашнее буйное помешательство приключилось на Павловском тракте, 291. «Какое-то чудо начало крушить машины, попутно его настигали «вьетнамские флешбэки», – написал автор в сообществе «Инцидент Барнаул». На видео неадекватный мужчина в белой рубашке, крича и размахивая руками, бьет по машинам, с размаху снося зеркала. Жильцам дома удалось скрутить дебошира до приезда «Скорой» и полиции.

На фоне этих видео, ролик, выставленный в сообществе «Подслушано Барнаул», можно назвать даже умиротворяющим. Там запечатлен барнаулец, спящий под откосом танка на площади Победы. «Обнаружен боец этиловых войск», - подписал автор, не решивший побеспокоить уставшего горожанина.

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