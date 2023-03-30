В Барнауле «заморозили» разрешение на стройку высотки рядом с пл. Сахарова

Люди опасаются, что во время возведения 14-этажного здания могут пострадать их дома. Фото: «Архи Групп»

В Барнауле Центральный районный суд приостановил выдачу разрешения на строительство одной из высоток рядом с пл. Сахарова. Об этом сообщает «Банкфакс».

В суд обратились жильцы домов №21 и 23 по ул. Молодежной. Люди потребовали отменить разрешение на строительство, так как опасаются, что во время возведения 14-этажного здания могут пострадать их дома.

- Заявители попросили суд приостановить действие приказа комитета по строительству, архитектуре и развитию города о выдаче разрешения на строительство. 21 марта суд принял соответствующее решение, - пишет издание.

Также горожане добиваются вмешательства представителей регионального Следкома. Они просят проверить действия чиновников на предмет коррупции при выдаче разрешения на стройку.

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