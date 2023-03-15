«Поводов для беспокойства нет»: что известно о проекте нового дома на площади Сахарова

Проект на ул. Молодежной, 21а. Фото: «Архи Групп»

В Барнауле на площади Сахарова компания «Локомотив» возводит 14-этажный жилой дом. Жители соседних домов по ул. Молодежной, 21 и 23, высказывают опасения из-за стройки. Однако специалисты заверяют: поводов для беспокойства нет.

Проезд

Жильцы волнуются, что проезд к новому дому очень узкий, и все грузовики в период стройки будут ездить через их двор. А на ул. Молодежной, 21 только что сделали благоустройство и детскую площадку. Однако гендиректор компании «Архи-Групп» Андрей Суртаев, который разрабатывал проект, поясняет, что сейчас вдоль дома есть технологический проезд - его планируется расширить и заасфальтировать. Так что соседние дворы дополнительный автотрафик, идущий на стройку, точно не загрузит.

Парковка

Также местных жителей интересует вопрос с парковкой. Они опасаются, что территорию рядом с их домами обустроят под машино-места. На это архитектор отвечает, что участок под застройку хоть и небольшой (1 тыс. кв. метров), но ведь и дом довольно компактный – всего на 43 квартиры. Это совсем небольшая нагрузка на инфраструктуру. Тем более, там предусмотрен подземный паркинг.

Сквер

Опасения у соседей вызывает и судьба сквера. Они говорят, что зелень в нем могут вырубить для расширения тесного участка. А в сквере, между тем, отдыхают горожане, к тому же там проводят разные массовые мероприятия, посвященные Дню города, Дню Победы и т.д. На это в мэрии дали категоричный ответ: сквер «Семья» находится в собственности города и никому ни под какую вырубку и застройку не предоставлен. Тем более что он является социально значимым объектом.

В комитете по строительству, архитектуре и развитию Барнаула добавили, что ряд нормативных актов позволяет размещать на таких землях некоторые элементы благоустройства. И застройщик действительно обратился за разрешением несколько облагородить сквер и проложить вдоль него проезд.

Проект на ул. Молодежной, 21а. Фото: «Архи Групп»

- Планом застройщика предусмотрено устройство асфальтобетонного покрытия проездов, плиточного покрытия проездов и тротуаров, газонов, установка скамей, – говорят в стройкомитете.

Авторы проекта уточняют, что проезд со стороны пр. Социалистического запланирован по границе сквера и не затронет зеленую зону. Более того, этот проезд призван разгрузить доступ и к старым домам, и к строящемуся зданию.

Трещины

Также у местных жителей есть и другие страхи.

- Когда рабочие разбирали катакомбы в бывшем парке «Барнаульская крепость», в доме пошла трещина в стене и шуба отлетела прямо у моего окна. А сколько было пыли! Сейчас пытаемся делать ремонт своими силами, капремонт подвала произвели, крышу вот готовимся делать, – жалуется старшая по дому на ул. Молодежной, 21 Галина Абрамова.

Жильцы пятиэтажных домов готовят исковое заявление в суд. Уже провели за свой счет экспертизу. С их слов, она показала, что дом на там строить нельзя, потому что в почве – песок.

Однако в комитете по строительству отмечают, что проект 14-этажки уже прошел все необходимые согласования и независимые экспертизы. Они не выявили никаких нарушений, в том числе по качеству почвы и воздействию на соседние постройки.

Тень

Еще одно опасение – жители полагают, что из-за нового дома во дворе будет тень. По этому поводу авторы проекта указывают на то, что при разработке всей необходимой документации дом запланировали таким образом, чтобы не нарушить инсоляцию существующих пятиэтажек и не помешать зданиям, которые предполагается возводить на месте бывших резервуаров с водой и на месте «Барнаульской крепости».

- Дана оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологической обстановки, охраны окружающей среды, заданию застройщика на проектирование, результатам инженерных изысканий и т. д., – поясняют в мэрии.

Каким будет дом

Проект на ул. Молодежной, 21а. Фото: «Архи Групп»

Многоэтажка расположится на заброшенном участке на ул. Молодежной, 21а.

- Первый этаж частично отведен под крытый двор с пространством для отдыха среди скамеек, клумб и декоративных элементов. На придомовой территории появятся спортивные и игровые площадки, – рассказывает Суртаев.

В закрытой части первого уровня будут ресепшен, холл, колясочная, зона настенного хранения велосипедов, технические помещения мусорокамера, мойка для лап собак. Получается, что дворовую территорию не будут загромождать даже велосипеды и мусорные баки. На первых этажах нового дома не предполагается появления коммерческих площадей и в конечном итоге не ожидается появления посторонних людей.

Эксперты подчеркивают: строительство нового 14-этажного дома никак не помешает и не навредит жителям соседних домов. А заброшенная территория в самом центре города, где долгое время стояло полуразрушенное небезопасное здание, станет красивой и благоустроенной.